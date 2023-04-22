李洪基儘管上周右腳扭傷，仍相當賣力演出。（羅永銘攝）

韓國搖滾樂團FTIsland暌違5年來台，22日晚在台北國際會議中心（TICC）開唱，吸引3000名粉絲朝聖，主唱李洪基儘管上周右腳扭傷，但開場3首歌〈Don't Lose Yourself〉、〈1234〉、〈PRAY〉就賣力演唱到全身爆汗，瞬間炒熱全場氣氛，深受痔瘡困擾的他不忘在自我介紹時用中文自嘲「大家好，我不是屁股痛、是腳痛的李洪基」，後來粉絲關心問「腳還好嗎」，他也回「痛啊，但還是要跟大家一起玩」。

隨著隊長崔鍾訓、鼓手宋承炫相繼退團，FTIsland現以3人體制活動，其他2位成員也一一用中文自我介紹，貝斯手李在真表示「我是一天比一天更俊的李在真」，2018年結婚、目前育有1子2女的鼓手崔敏煥也笑說「我是超級奶爸崔敏煥」。李洪基還不忘介紹一起跟著他們巡演的帥哥吉他手，要他「跟我們老朋友打招呼一下」，吉他手Lee Ui Soo也緊張地說：「可以跟FTIsland一起演出很榮幸，這是我第一場的海外巡迴，我很用心準備了，請大家多多關照，謝謝！」李在真也說：「大家說他很上鏡，在畫面上看起來很帥！」李洪基還佯裝對導播生氣，表示在此時應該拍Lee Ui Soo而不是自己。

崔敏煥用中文說自己是「超級奶爸」。（羅永銘攝）

上次團體一起在台舉辦演唱會已是2018年，不過隔年李洪基還有獨自來台開唱，當他說「暌違4年來台」，被台下粉絲糾正是5年才對時，他當場爭辯起來，「你們應該是最後一場沒來的人齁，其他有來的人都比4」，崔敏煥立刻緩頰，「重點是我們又來了，我們這中間也發生很多事，很感謝大家長時間的等待與支持」，李在真也說「一直想著這個瞬間盡快到來，退伍沒辦法馬上來很遺憾，希望之後能一直見面」。看到台下的粉絲都能夠立刻聽懂自己說的話，李洪基說「大家好像都聽得懂韓文，那接下來我都講韓文」，甚至直接嗆翻譯，「她說的對嗎？感覺一直有人切斷我的話一樣！」笑翻現場眾人。

長達2個小時的演唱會中，他們帶來近20首歌曲，包括當年以空耳「到南部弄假牙」紅遍全台的〈壞女人〉，音樂一下全場立刻跟著大聲用韓文唱，讓李洪基感動到一度唱不下去，忍不住出聲對台下說「My turn（換我了）」，不過因為演唱之前，有粉絲點歌想聽其他首，他笑回「我又不是CD PLAYER」，演唱結束後他直誇「你們明明唱得那麼好，還要我別唱」，開玩笑說「下次來我真的不會唱了」，更要粉絲「下次你們會唱的歌請記得傳私訊給我」。

李在真希望之後能一直來台灣跟粉絲見面。（羅永銘攝）

演唱會尾聲，李洪基再度說「這次沒有盡興唱跳，真的很抱歉，會盡快再來的，雖然還不知道會是什麼時候」，更用中文說「對不起」，粉絲也在安可環節時，做了「總是支持你們」的排字應援，李洪基激動地拿出手機，讓李在真揹起自己拍照留念，感性表示「很多人留言跟我抱怨沒買到票，下次就算沒有坐滿，我們還是在以前那個演出場地進行吧，下次大家站著一起嗨吧」。有趣的是，在演唱最後一首〈To The Light〉前，他們拿著手幅跟全場大合照時，李洪基看到背面寫著要開手機手電筒應援，以為是粉絲忘記，不小心先破哏說「你們說謊」，最後看到一片燈海，他開心喊「真的好漂亮」。