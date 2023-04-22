樂天桃猿連2戰投手群崩盤，以7比10不敵統一獅，吞下2連敗也讓近期又打出一波4連勝高潮的獅隊竄至上半季龍頭位置，賽後球團也更新2位傷兵狀況，霍爾心律、血壓逐漸恢復穩定，陳鴻文則是右手肘後內側發炎，2人都將持續觀察並安排進一步檢查。

桃猿原定此役由霍爾先發，但他在準備登板前突然感到身體不適，出現胸悶、喘不過氣的情況，桃猿在主審同意之後換陳鴻文登板，霍爾則立刻搭乘救護車前往醫院檢查。

賽後球團更新霍爾狀況，「霍爾目前經過醫生處理後，心律和血壓逐漸恢復穩定，將持續觀察恢復狀況並進行更深入的檢查。」臨危受命接替登板2局的陳鴻文，在3局下面對林益全時突然出現右手不適情況，主動叫上防護員，在初步檢查後教練團決定換投。

球團表示，陳鴻文為右手肘後內側發炎，先將持續觀察，預計會安排進一步的檢查。桃猿吞下2連敗、獅隊則取得4連勝，也讓上半季排名出現變化，獅隊竄至龍頭位置，桃猿則與味全龍、富邦悍將並列，3隊無勝差。