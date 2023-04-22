美國槍枝問題泛濫，槍擊案層出不窮，於是總部位於科羅拉多州的槍枝製造商Biofire Tech把腦筋動到AI技術上，研發出具有生物辨識功能的槍枝，希望能藉此提高民眾用槍的安全性，最快今年第4季就會在美國上市。

根據路透社報導，Biofire Tech生產的第一款「個人化」9毫米手槍，跟智慧型手機一樣，使用時必須透過人臉或指紋辨識，由用戶解鎖後才能發射。

美國槍枝製造商Biofire Tech研發出具有生物辨識功能的手槍，希望能藉此提高民眾用槍的安全性，最快今年第4季就會在美國上市。

在該款手槍的廣告中，家長把槍放在家中顯眼的位置，也不擔心會被孩子拿走。底下的文案寫著：「你的智慧手槍只由你選擇的人來發射，所以你的武器永遠不會在兒童、罪犯或其他任何人手上造成悲劇性後果。」

公司創辦人兼首席執行長科洛普爾（Kai Kloepfer）表示，軟體和電子設備的部分已經全面測試完畢，首批產品最早將在今年第4季送到預購客戶手上。另一款售價1499美元的標準型號，則可能在2024年第2季上市。

另外還有至少兩家美國公司，LodeStar Works和Free State Firearms，也正嘗試將智慧手槍推向市場。