新竹縣一個社區貼出公告，自5/1日起，Foodpandan&Ube送餐至社區可免下車登記，要外送員到社區登記行照，並年繳150元管理費，引起外送員譁然，外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文後引發熱議，該社區的住戶看到後發文稱收費是「美意」，遭外送員打臉緊急喊卡。

新竹縣一個社區近期在社區貼出公告，「Foodpandan&Ube送餐至本社區，為簡化車輛免下車登記，本社區擬定給予5/1起納入管理，自即日起攜行車執照請至管理中心登記，並年繳150元管理費，不便之處，尚請見諒，感謝您的配合。」貼文一出立即引來外送員的不滿，將貼文轉貼在社群上討論。

然而貼文在網路上引發熱議，社區的人也看到貼文，立即發文回應，「這是方便外送員不用再固定哨進入，一年150元是設定費及管理費用，這樣社區三個哨所都可以隨時進入，沒有硬性規定要收費，你也可以走有警衛的哨所，沈麻煩的外送員才會支付，你們PO文之後社區決定取消此方案，一律由警衛的哨所進入，我住此社區，本身也是外送員，我們社區有三個警衛室社區真的很大，這是方便其他外送員的美意，現在都取消了」。也引來外送員的撻伐，「這是哪門子美意，再怎樣都不能向非住戶收錢吧！」