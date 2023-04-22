「動力火車」今晚在台北小巨蛋開唱，邀來林俊傑擔任嘉賓對唱。（華研國際提供）

「動力火車」22、23日在台北小巨蛋舉辦「全球人壽 都是因為愛 台北安可場」。首場邀來金曲歌王林俊傑（JJ）擔任嘉賓對唱〈我不知道〉，JJ一登場站上升降台熱唱，還突然從外套內側掏出動力火車的應援手燈，熱情邀約台下粉絲一起賣力舞動，引起歌迷陣陣尖叫。

動力火車、JJ首度同台，一見面開心相擁，尤秋興直喊，「這是誰？」JJ向粉絲打招呼：「大家好。」顏志琳大讚JJ歌聲十分有魅力，「我第一次在耳機裡聽到起雞皮疙瘩」，尤秋興不改幽默個性，自虧：「我們第一次有這麼大咖藝人當嘉賓，以前張惠妹、S.H.E、周杰倫都沒有請到。」

JJ則視動力火車為偶像，「謝謝老爺，是我圓夢跟偶像合唱，我聽你們的歌長大、學你們的歌，我的飆高音都是學動力火車，是我心目中經典中的經典。」尤秋興大讚JJ：「真有眼光。」

顏志琳也說，JJ同是他們的偶像，很敬佩JJ的創作，尤秋興則感性又搞笑表示，原本以為邀JJ當嘉賓是不可能的事，「期待很久，很少會有大咖上來（演唱會），很少有比我們大咖」，更提到，JJ最近正忙世界巡演，今天下午剛從新加坡返台，隔天又馬上要飛巴黎開唱，感謝JJ特別抽空來當嘉賓。

顏志琳近年時常翻唱時下夯曲，直言，JJ都來演唱會，不能放過他，即興邀約JJ合唱〈修煉愛情〉，引起掌聲尖叫，JJ還鮮少在台上提出請求，希望動力火車能再幫他圓一個夢，主動說，想幫動力火車寫歌，豈料尤秋興卻開玩笑說：「不可以！」顏志琳接著吐槽喊：「我們完全忘記這件事，拜託JJ幫我們寫一首歌，當然沒問題。」