白種元品嚐夜市美食，也點了外國人不敢輕易嘗試的豬血糕。（東森提供）

「韓國廚神」白種元在2015年因參加節目知名度大增，身兼廚師與企業家身份的他，除了主持美食節目，也出了不少食譜與經營管理的書籍，還經常在網絡直播中教觀眾做菜。白種元所經營的餐飲集團在全球14國設有超過兩千家以上分店，去年底旗下燒肉品牌正式插旗台灣，持續將韓食文化推廣至世界各地。他主持的《白老師的街頭美食攻略2》以開發全球各大城市美食地圖為目標，帶領觀眾感受各地獨特且道地的味蕾。

《白老師的街頭美食攻略2》本季節目走訪土耳其伊斯坦堡、越南河內、馬來西亞檳城等地，其中一站來到台北探索特色小吃，節目組找來劉以豪驚喜現身，在《我可能不會愛你》的片頭曲襯托下，悠閒地騎腳踏車出場，與白種元在河濱公園相會，為台北篇揭開序幕。節目組在訪台前做足功課，不走人氣打卡名店行程，白種元帶領觀眾深入巷弄，從食物的故事到製作方式，都以一種寫實的方式介紹，加上拍攝手法相當細膩，節目在韓播出時一度登上韓網熱搜榜冠軍。

白種元推薦許多道地小吃，除了品嚐肉粥、豬腳、滷肉飯、麵線外，連曾被英國人評比「十大噁心食物」榜首的豬血糕也大口品嚐，他形容口感像「把八寶飯切開拿去炸」，吃得津津有味，一幕白種元經過雞卷攤時忍不住停下腳步點餐，還用台語介紹這道食物的由來，拿到餐點準備品嚐時，卻突然哀怨著「為什麼在吃午餐的隔壁有這間店，妨礙我減肥！」，隨後自嘲「也是啦，何必減肥呢？」，完全被美食收服。

節目在台行程橫跨雙北市，還入境隨俗朝聖三重人超狂早餐「虱目魚蓋飯」，整碗滿滿的魚肉切片無刺、蓋好蓋滿，清淡香醇又沒腥味，吃起來很像鰻魚蓋飯，還能選擇辣度，他以逗趣的方式介紹傳單垃圾袋的文化，大讚店家貼心，笑稱要戴在頭上不然會吃壞肚子，最後決定帶一個回去送給大兒子做禮物。節目中介紹的店家，不少其實早已小有名氣，白種元吃了至少12道料理，網友將其做成美食地圖，隨著節目播出，勢必再次掀起另一波韓國人來台旅遊的風潮。

《白老師的街頭美食攻略2》明（23日）起，每週日晚間6至8點在東森戲劇台播出。