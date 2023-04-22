桃園市穆斯林朋友在開齋節互相祝福。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市副市長蘇俊賓頒發感謝狀，龍岡清真寺董事長馬仁偉代表受贈。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市副市長蘇俊賓發放祝禱綠包給穆斯林朋友。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園開齋節今於中壢區龍岡清真寺登場，桃園市副市長蘇俊賓表示，截至今年2月，桃園的外籍移工夥伴已逾12萬人，桃園的城市競爭力、工業競爭力及家庭照顧等，都少不了外籍夥伴的力量，因此他代表市府向所有穆斯林及外籍夥伴表達感謝。他也提到，桃園是對穆斯林非常友善的城市，在市長張善政及市府團隊的理念中，所有在桃園生活、工作及付出的夥伴，都是城市重要居民，市府皆會全力照顧。

蘇俊賓表示，桃園是多元的城市，擁有來自不同國家、種族的居民，包括有為數不少的穆斯林，同時也是都會原住民最多的城市，而外省籍、閩南籍及客家籍也最為均衡，因此一向秉持多元、彼此學習及彼此包容的理念。

蘇俊賓今在現場也以印尼話說出「Selamat Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin!」，祝賀現場的穆斯林，他說這是開齋節的祝福語，不僅是互相祝福新年快樂也代表彼此學習、包容及幫助的精神。

龍岡清真寺董事長馬仁偉說，今天是穆斯林慶祝一年一度開齋節的活動，感謝蘇副市長來到現場給予祝福，也恭祝大家新年快樂、身體健康。

桃園市勞動局長李賢祥指出，伊斯蘭齋戒月是依照伊斯蘭曆擇定，日期不固定，今年伊斯蘭齋戒月於3月23日開始，這段期間伊斯蘭信徒只能在太陽下山後進食，今日的開齋節則是慶祝一個月的齋功圓滿完成。

李賢祥說，對伊斯蘭信徒而言，開齋節就像是台灣的農曆新年，不但能讓外籍移工感受家的溫暖和尊重，也能讓本地民眾對穆斯林文化有更深入瞭解，傳達桃園尊重多元文化的精神。