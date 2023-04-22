許多人都希望能有百萬年薪！一名網友表示，最近有冷氣師傅想要收他當學徒，聲稱年薪至少百萬起跳，甚至有可能在半年內就達標。貼文一出，釣出一票內行人猛點頭，直說：「破百有點謙虛了，車子買瑪莎拉蒂，房子買在蛋黃區」，不過也有人指出，必須要跟對師傅才可能有光明的「錢途」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己正在思考未來的職業要做房仲還是冷氣師傅，碰巧認識了一名冷氣師傅有意收他為徒，還說只要培訓到師傅等級、能獨立作業，年薪最少有100萬元，若拚一點大概半年就能有100萬元的收入，讓原PO聽了好心動。

貼文曝光後，有一票網友點頭認同，直說：「可以，我家隔壁冷氣師傅開BMW，不過高風險又全年無休」、「技術工作未來薪水肯定指數成長，現在沒幾個人願意學，未來就沒幾個人會修」、「我家做冷氣微電腦，工程包給外面師傅，說破百有點謙虛了，車子買瑪莎拉蒂，房子買在蛋黃區」、「家父在高雄做冷氣的，中央空調類不接家庭案，年淨賺穩定700、800萬」、「我家就是，但找不太到員工 ，幾乎都做沒多久就嫌太累辭職」。

不過也有人提醒，現實未必如那名師傅說的美好，「自己做加無休可以啦，給人請就難了」、「如果是員工，月薪差不多是5、6萬」、「前提是可以獨立作業跟在老闆面前有話語權，學徒最大的障礙就是有沒有跟對師傅」、「之前做冷氣學徒有夠累，一個月還領不到3萬，帶我的同事做了5年還沒出師，但可以領到快5萬」。