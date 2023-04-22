交通大學與陽明大學在2021年合併成國立陽明交通大學，為台灣排名前段班的名校。就有一名女同學成功考上交大，未料在班上受挫，成績徹底輸給體資生，讓她崩潰「後悔來交大念書」，但不少網友秒懂，直言輸得一點都不冤。

女網友在Dcard發文「有點後悔讀交大⋯」，她表示自己都已經是本校管院學生了，而非電資類，但成績始終比不過班上幾個體資生，加上自己本來體育就爛，看到對方成績好，體育又強，頓時覺得非常受挫，更直言接下來要面對的其中讓她實在很崩潰，後悔來讀交大。

文章PO出後，不少學生一看秒懂，表示原PO根本不知道體資生是什麼意思：「體資不等於體保好嗎」、「很多體資高中都前三志願的你不知道嗎」、「體資就是體育強，又會念書的」、「不意外，問10個人有9個都會以為體資=體保」。

有內行人解釋，體資生確實較少見，必須先通過術科測驗，並依據學測選校系，體資生學測分數分布廣泛，但基本都不會太差，很多來交大的體資，原本就有實力考上，只是透過這個管道，系別可能從應化變電機之類的。

其他人也勸原PO：「都考上交大，贏過80%學生了，想那麼多幹嘛」、「你念的是交大，又不是學店，專注在眼前期中比較重要，整天比根本沒意義」、「人比人氣死人，先找出自己興趣最重要，然後專心攻讀」、「真那麼在意，轉到學店當第一不就好了」。