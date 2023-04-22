根據《美麗島電子報》搶先曝光的4月國政民調，總統蔡英文的信任度正向評價達50.1％，較上月上升0.9個百分點；負向評價43.5％，下降2.9個百分點；執政滿意度正向評價為49.6％，較上月上升2.0個百分點；負向評價46.5％，下降2.7個百分點。媒體人吳子嘉驚訝表示，蔡英文執政滿意度還有49.6％，信任度甚至還高達50.1％，「這非常厲害」。

吳子嘉今(22日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，蔡英文的信任度則為50.1％，這非常厲害，已經過半。而蔡英文已經是跛腳總統，執政滿意度49.6％，還比上月上升2個百分點。

吳子嘉接著指出，行政院長陳建仁的施政滿意度為46.4％，算是高民調，負面評價為29.2％。他在2月的施政滿意度為41.8％，4月為46.4％，都沒什麼變動。

至於兩大黨的政黨好感度，吳子嘉表示，國民黨好感度為31.4％、負向評價53.1％。民進黨的好感度為44.3％，好感度將近過半，負向評價為44.8％。