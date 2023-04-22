湖人季中找來日籍大前鋒八村壘，這筆交易看來是賭對了，湖人季後賽首輪交手西區第2種子灰熊，替補登場八村壘連續2戰季後賽得分上看20分，成為隊史自1996年名人堂球星魔術強生（Magic Johnson）後第一人。

八村壘首戰得到全隊最高的29分，成為獲勝的最大關鍵，也追平了麥克爾湯普生（Mychal Thompson），共同保持湖人板凳球員的最高得分紀錄，麥克爾湯普生正是勇士神射手克雷湯普生（Klay Thompson）的爸爸。八村壘在接下來G2的比賽中再次替補出擊，也有著20分的精采表現。

防守強度上升的季後賽中，球隊平均得分一般都會下降，也顯得每波球權的重要性，因此替補席上有著能砍下大量分數的第6人，有時比先發球員更加關鍵。在奪下17次NBA總冠軍、63度闖進季後賽的湖人隊史中，此前也只有1996年回歸賽場的魔術強生，能夠連續2場季後賽轟下至少20分的紀錄。

八村壘在效力巫師時期的最後2場季後賽上，分別獲得20及21分，也就是說，八村壘已經連續4場季後賽衝破20分，尤其是這段期間高達6成15的三分球命中率，展現出了大心臟的特質。