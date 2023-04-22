霹靂舞年度盛事Red Bull BC One Cypher Taiwan，22日下午在台北CORNER MAX激烈對戰，現場超過500名觀眾與25萬名線上觀眾見證冠軍誕生，最終由現役霹靂舞國手B-Boy Quake（孫振）擊敗國訓中心室友B-Boy LILMA（劉承德）二度奪冠；而跟孫振同樣來自City4/KGB Crew 的現役霹靂舞國手B-Girl Jia Li（楊加力），也擊敗對手B-Girl Sophia（許馥雅）贏得B-Girl冠軍，他們將代表台灣前往巴黎，爭取在10月21日Red Bull BC One世界總決賽的最後席次。

從全台24強B-Boy中脫穎而出，B-Boy Quake（孫振）一路從16強對戰、8強戰均取得評審壓倒性青睞，每場展現高張力招式變換、頂尖的大地板動作爆發力；四強對上戴著墨鏡的B-Boy Luka （呂冠霆），他也調皮地跟觀眾借墨鏡出招，引發全場歡呼；最終冠亞賽對上同樣為霹靂舞國家隊選手B-Boy LILMA（劉承德），B-Boy Quake（孫振）以連續的大地板動作與創意招式，配合DJ音樂節奏的滑順舞步，最終以2比1二度拿下Red Bull BC One台灣決賽的冠軍寶座。

孫振分享：「Red Bull BC One是我從小就夢寐以求的殿堂。去年很幸運能受邀擔任紐約總決賽的種子，雖然很可惜沒能比到最後，今年我從海選一路闖關，希望能在Last Chance Cypher獲得總決賽門票，再次站上這個舞台！」

「我要將冠軍獻給支持我的爸爸！」Red Bull BC One 台灣決賽B-Girl冠軍由同樣是霹靂舞國家隊的B-Girl Jia-Li （楊加力）奪下。她在最終一戰對上年僅16歲的B-Girl Sophia（許馥雅），加力以大量技術風格跟頭轉、細膩的手部動作細節配合良好的音樂性，展現其苦練的成果，她表示：「因為我是跨風格，身體素質影響表現，今天能夠掌握舞步變化的優勢，都是平常苦練的成果，才有辦法在動作變換間提升與突破。」

2008年Red Bull BC One冠軍、評審B-Boy Wing也指出，得勝的關鍵因素是展現技能和基礎，所有的舞蹈類別都要表現出色，才能贏得比賽，給年輕選手的建議是「努力訓練是答案」。而另一位評審B-Boy Zooty Zoot指出，從Cypher脫穎而出需要具備精湛技巧和個人化舞風，並且鼓勵兩位冠軍到時候不必害怕，儘管在舞台上展現自己的魅力。

Red Bull BC One自2004年舉辦首屆以來，已累積超過上萬名霹靂舞者報名參加，更被視為全球霹靂舞一對一賽事的最高殿堂。除了舞蹈招數及技巧，Red Bull BC One亦重視個人風格，舞者必須展現自己的舞步來進行一對一Battle，相當考驗舞技及現場掌握度，因此成為全世界霹靂舞者挑戰的賽事目標。

Red Bull BC One 台灣決賽從世界級評審韓國B-Boy Wing、日本B-Girl Narumi、韓國B-Boy Zooty Zoot 的Solo熱舞登場，緊接著一連串的B-Girl 及B-Boy賽事，展現出一對一街舞的嘻哈文化，最終冠軍由B-Boy Quake（孫振）及B-Girl Jia-Li（楊加力）拿下，他們將於今年10月21日代表台灣出戰巴黎總決賽，與世界好手較勁。