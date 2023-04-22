桃園市私立大華中學今日舉行創校61周年慶祝典禮，這次擴大辦理校慶，同時舉行小學部二期工程落成典禮。（大華中學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市私立大華中學今日舉行創校61周年慶祝典禮，歷屆校友合影留念。（大華中學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市私立大華中學今日舉行創校61周年慶祝典禮，國立陽明交大教授郭旭崧率各屆校友返母校歡度校慶。這次擴大辦理校慶，同時舉行小學部二期工程落成典禮，除為響應環保，舉辦減塑裸賣園遊會外，也規畫系列慶祝活動，例如社區服務、主題教學成果展、校史室文物展、以書會友書展、管弦樂隊藝文饗宴音樂展演、學生才藝秀及各類體育競賽等。中華汪濟書畫協會還特別襄贊書畫佳作20幅和篆刻、陶藝創作與大華學生作品聯展，精彩可期。此外在慶祝典禮中也特別表揚參加大學繁星推薦表現優異的高三生。

大華中學表示，112學年升學成績亮麗，86位畢業生中，參加大學繁星推薦錄取率達80％，錄取台、清、交等一流國立大學就有12人，校方向來秉持發展精緻優質教育理念，在教育界作育優秀英才，堅持高中部每年級只招收2班，讓學生擁有最大優勢、最多資源及最妥適照顧。

大華中學董事長蘇景進表示，精緻多元的教學，嚴謹的生活教育，一直是大華傳承的優良傳統精神，學校也不斷努力於提昇教學環境的品質與教師教學的效能，給學生最優質安心的學習環境。

大華中學提到，61年來，受到大華師長為教育奉獻的身教影響，大華中學約有超過1.8萬名校友，在不同領域、不同崗位上發揚貢獻。走過一甲子歲月的大華中學，回顧過往造就許多傑出人才，監察委員李復甸、內政部長李鴻源及管中閔校長等，都是大華優良傑出校友。

大華中學今年更以「數位創新，跨域共好」為主題，舉行系列統整活動，大華中學校長張佩瑜表示，在後疫情時代，校方樂於突破窠臼、創新翻轉教育，努力達成多元混同教學成效，並藉各項活動展現德、智、體、群、美五育均衡發展的全人教育成果。校慶系列活動中，最獨特的是一系列傑出校友系列講座，學校安排在各行各業表現傑出的校友，回到母校分享成功的經驗，也蘊含薪火傳承意義。

桃園校區中學部第1屆校友、桃園校區校友會長、泰立交通公司副總黃麒浚分享，他常鼓勵朋友讓孩子就讀大華，孩子的改變與成長有目共睹，還聽說有人家族三代都是大華校友，可見過了一甲子，校友們都很認同優質辦學成績，不少人更出錢出力。這幾年大華不僅學業表現好，在童軍、登山健行、昆蟲生態等教學特色，增加學生的學習觸角及生命體驗，畢業後，回首大華校園生活，充滿感念與感謝。

大華中學第10屆校友、致伸科技總經理楊海宏說，非常感念學校栽培，尤其是大華中學注重傳統思想的傳承，品德教育更是傳統，也是校友能在各行各業成功的基礎；第7屆校友、台灣資生堂董事長李國祥說，大華的訓練與要求，對他畢業後的求學態度很有助益；第3屆校友、監察委員李復甸說，把握大華中學的學風，養成習慣，自我要求，會幫助你一輩子，因為他的語文能力就是在大華培養出來的。

校方提到，在61周年慶祝典禮當日，大華中學校友會聯合海內外校友共襄盛舉，並邀請歷任校長及資深教師與會，回顧大華61年校史，不外乎正是「今日我以大華為榮，明日大華以我為榮」。