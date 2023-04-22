台北市議員徐巧芯今(22)日通過國民黨松山信義區立委初選，隨後立刻召開「拆穿薪水小偷許淑華的假面具」記者會，砲轟民進黨提名的立委參選人、議員許淑華是薪水小偷，幾乎沒有到過台北市議會開大會。徐巧芯稍早也在PTT上親自貼出「許淑華相簿Part1」的下載連結，「歡迎大家自行下載」。

徐巧芯在記者會上指出，許淑華說「我會認真上班」，但其實連續三年來，幾乎沒有到過台北市議會開大會，簽到領完車馬費就落跑，根本是「薪水小偷」。許淑華也立刻在臉書發文反擊，稱自己都在跑選民服務，「芯水小偷早就是徐巧芯的專屬頭銜」。

徐巧芯表示，歡迎大家自行下載「許淑華相簿」。(翻攝自徐巧芯議員辦公室雲端硬碟)

徐巧芯也直接在許的貼文下回應，「所以你是不是大會都曠職嘛，一句話？底下那一個有到？倒是說說？」據徐在許淑華臉書留言區貼出的 2021 至 2023 年的出席紀錄，2021年共 18 次，許淑華有 13 次沒來，3次來一下就走，出席率11%；2022年共 12 次，8次缺席、2次遲到，出席率16%。2023年至今僅有3次開會，許淑華就有2次未到。

徐巧芯也在PTT上發文，「許淑華相簿Part1-歡迎大家自行下載」，貼出雲端硬碟的連結。該相簿目前共有 9 張照片、23部影片，全數都是徐巧芯在台北市議會，從自己的位置拍攝許淑華的空座位，也都清楚拍下當天日期和時間。

PTT網友紛紛回應：「全部都是影片檔，謝謝朱立倫主席1TB手機」、「她(指許淑華)的選民甘願把税金抖內給美女議員當薪水」、「高清無碼許淑華走光」、「徐巧芯先公佈哪間咖啡好嗎，還要領完才落跑，咖啡一定很好喝」、「連續記錄三年只能推有心了」、「費老該輸的心服口服了吧」、「被騙了，裡面都沒有許淑華」。

而許淑華雖然反駁稱自己都在為選民服務，但並未回應徐巧芯在留言區列出的所有出席紀錄。對此，PTT網友也留言：「我深藍洪粉啦，我們洪健益大哥都有認真開會」、「好好上班很難嗎」、「所以可以不出席？當什麼議員？」、「自知沒法出席還去簽名，還那麼多，真好意思」、「在外會勘，為什麼還要簽到」。