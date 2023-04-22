綜合港媒報導，李家超率團22日上午造訪比亞迪，王傳福親自介紹刀片電池技術。李家超等考察團也乘坐雲巴，隨後不少香港議員表示雲巴適合香港地形，李家超也指出，探討在香港建設此類綠色運輸設施的可行性，抱持開放態度。

香港環境及生態局局長謝展寰表示，港府已預計引入3,000輛電動計程車，比亞迪就是其中一個重要夥伴。該代表團在下午也參觀大疆創新與騰訊等廣東重要企業。李家超指出，香港與深圳市兄弟城市，將會加大共同推動科創的力度。