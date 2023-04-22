台南市北區文賢路218巷9戶連棟住宅，其中1戶透天厝22日晚間8時30分傳出火警，大量濃煙驚嚇鄰居逃出屋外，警消出動20多輛各式消防車，從火場疏散5人，其中3人受輕傷送醫無大礙，15分鐘內撲滅火勢，詳細原因尚待火調釐清。

起火點在巷弄內的連棟住宅，伴隨火舌冒出大量濃煙，鄰居見狀驚嚇跑出屋外，警消人員衝入火場，疏散5人，其中3人有輕微的嗆傷、燒灼傷，無生命危險，送往成大醫院救治，警消人員初判為2樓到3樓的樓梯間雜物起火，詳細原因與財損尚待火調。