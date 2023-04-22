藝人伊能靜出道至今36年，在歌唱、演戲跟主持上皆表現亮眼，2015年再嫁大陸實力派演員秦昊後，生下寶貝女兒「小米粒」，但這段相差10歲的姊弟戀，去年曾傳出婚變，好在伊能靜否認後，夫妻倆越過越甜蜜，最近兩家人更一同去泰國旅遊，身為好媳婦的她身穿絕美泰服，少女般的好身材，讓粉絲眼睛為之一亮。

伊能靜最近帶兩家人去泰國旅遊，儘管秦昊未能到場，仍在社群獻上關心：「玩得開心～刷我的卡」，伊能靜也展現體貼性格，拍泰服團體照時就說：「我公公竟然是15個人裡唯一的男性，這真是萬花叢中一點綠呀！這次拍泰服，當然就是公公站C位啦！」

伊能靜一身泰服華麗大氣，穿起來很像泰國皇室公主。(圖/伊能靜 微博)

伊能靜身材仍宛如少女。(圖/伊能靜 微博)

此外，伊能靜也曬出身穿泰服在傳統廟宇漫步的影片，戴著華麗髮飾的她，上半身的白色披肩以銀色亮片點綴，配上一襲粉紅色長裙，還配戴黃金首飾、繫上金色寬腰帶，增添造型感，配上白皙的肌膚跟婀娜多姿的身材，又露出自信燦爛的笑容，活脫脫是一位泰國皇室公主，看起來貴氣十足。

網友們紛紛熱議：「姊姊美得像仙女」、「靜姐越活越年輕」、「幸福快樂的一家人，都太美啦！公公也很帥」、「誰敢信這個姐姐已經50多歲了，說她25歲都信」、「保養界的天花板」、「伊能靜穿泰服泰妝好美啊！幸福得發光」、「溫柔美麗而強大的靜姐」、「要努力活成妳的樣子，美麗優雅～」。