桃園市民李信忠今以黄佩宜女士的名義捐贈電池式正壓排煙機組及教災用圓盤切割機組，予桃園市政府消防局，感念消防人員致力於救災、救護與為民服務，盼充實華勛分隊執行救災勤務能量。今日上午在華勛分隊舉行捐贈儀式，由桃園市消防局長龔永信代表受贈並致贈感謝狀。

桃園市消防局二大隊表示，黃佩宜有感於桃園消防局致力於救災、救護及為民服務等工作，深感同仁救災救護工作的辛勞及不足之處，為充實華勛分隊執行救災勤務能量，捐贈電池式正壓排煙機組及救災用圓盤切割機組，提升轄區後勤支援戰力，確保執行勤務安全。

災害現場分秒必爭，桃園市消防局二大隊表示，考量舊式油壓破壞器為發動機型式，有燃油、進氣、排氣、噪音及震動等問題，科技日新月異，李信忠以黄佩宜的名義捐贈電池式正壓排煙機組及教災用圓盤切割機組，這次捐贈的救災裝備，大幅提升整體救災效率，也是完成黃佩宜對社會公益充滿熱情的心願及展現大愛的具體身教，讓華勛地區居民享有更安全、更有保障的生活。