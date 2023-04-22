陳美鳳造型超辣。（萬星傳播提供）

龍千玉。（萬星傳播提供）

洪榮宏。（萬星傳播提供）

蔡小虎。（萬星傳播提供）

陳美鳳、洪榮宏、蔡小虎、龍千玉、王中平、賴慧如、王彩樺及洪都拉斯今（22日）攜手演出「黃金歲月演唱會」，天王天后齊聚再現秀場風華。陳美鳳一襲金色戰袍現身，高呼活到老、動到老、美到老；蔡小虎相隔4個月首度在台公開露面，活力唱跳滿場飛，答謝粉絲關心健康；龍千玉則負重10公斤的「飛龍在天」造型霸氣登台，震撼全場。

陳美鳳今晚擔綱壓軸重任，以名曲〈愛神〉等歌性感亮相，超辣造型堪稱視聽覺高潮；她此次精心準備5套造型，且為了開唱事前不敢大聲說話。洪榮宏美聲演繹歌中劇，感性表示：「以我日本返台那年17歲，在西餐廳趕場的時光為主軸，這些回憶讓我很有感。」

龍千玉比照個唱規格，特別打造龍女神、雲朵裝及花仙子等造型，且為了穿下戰袍，事前刻意減重2公斤。其中造價6位數的金龍繞身造型耗時3個月完成、重達10公斤；她今霸氣送上〈不如甭熟識〉等歌，感性表示：「很多粉絲都是從少女時代開始關注，這份情我永遠牢記在心中。」接著換上白紗獻唱〈掌聲響起〉等曲目，致敬「帽子歌后」鳳飛飛。

蔡小虎以金曲〈春夏秋冬〉帥氣出場，〈懷念的播音員〉時更將麥克風拿至腹部高歌，展現鐵肺實力，也是他去年底因腸沾黏住院治療後，相隔4個月首次在台公開露面，不僅氣色好且每首歌都中氣十足詮釋；他今在台上開玩笑，幽默稱自己患腸沾黏全因貪玩，「10幾年前就有盲腸炎、後來變腹膜炎，我愛玩沒去看醫生，還跑去日本打柏青哥」。

他登台前受訪，提及腸沾黏治療痊癒後不慎感冒失聲，竟有大陸媒體爆出他烏龍死訊，苦笑說：「其實我身體一直都不錯，大陸媒體（報導死訊）太誇張了。」感冒期間，好友龍千玉不斷為他打氣，2人今晚同台合作〈蝴蝶夢〉，重現美聲。演唱會2場共8000張門票完售，票房粗估2080萬，明下午還有一場演出。