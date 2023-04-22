桃園市大溪警分局今動員百吉、三民派出所、復興分駐所及交通分隊警力，結合桃園市環保局、新北市警察局三峽分局及公路總局板橋監理站，於台七乙線執行雙向攔檢阻斷式聯合稽查勤務，同步執行取締改裝、噪音車輛專案勤務，共攔查50多輛車，另現場攔查告發分貝超標6件。

大溪警方表示，轄內台七乙線假日常接獲民眾陳情或檢舉改裝車輛製造噪音情況，改裝排氣管製造噪音行駛道路，影響用路人行車安全，妨礙附近民眾安寧，影響民眾交通安全甚鉅，因此特別針對噪音車輛規畫專案勤務加強取締。

大溪警方這次執行重點包括改裝排氣管製造噪音、變更排氣管原有規格影響行車安全、改裝車頭燈致影響對向行車安全等，今攔查50多輛車，另現場攔查告發分貝超標6件。

大溪警方表示，噪音車輛行駛道路嚴重影響住戶及民眾安寧，警方將不定期配合環保單位及監理單位持續聯合稽查，平時執行各勤務若遇車輛違規改裝產生噪音，將依法拍照蒐證通報環保局，車輛須接受噪音檢驗，若超過標準環保局將依法裁罰，盼有效遏止危險駕車及改裝、噪音車輛歪風蔓延，警方也呼籲民眾切勿任意改裝車輛以免受罰。