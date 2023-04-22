大陸女星高葉今年憑著電視劇《狂飆》爆紅，劇裡把大哥大老婆「大嫂」的霸氣形象完美演繹，觀眾看了一片好評，更獲得「2022微博之夜」年度魅力演員肯定；高葉昨（21日）出席北京國際電影節開幕式，穿深V禮服辣走紅毯，回家才發現悲劇，兩隻手臂竟滿是傷痕。

高葉昨日一襲黑白低胸禮服現身北京電影節開幕式紅毯，白皙皮膚加上傲人上圍，曼妙身材全被看光；下身紗裙上還有羽毛設計，光彩奪目讓人捨不得把眼睛移開，也展現她猶如女王的獨特氣場，一個眼神就能震攝住全場。

高葉在紅毯上穿低胸羽毛禮服，沒想到回家手臂全是傷。（圖／摘自高葉微博）

在高葉走紅毯的照片曝光後，被廣大網友盛讚非常適合她；不過，事後高葉卻崩潰地在微博發文，「到家才發現，手臂上全是劃痕」，仔細想想才發現應該是禮服的問題，無奈地表示，「禮服把我鯊（殺）瘋了」，但也透露在北京國際電影節上玩得很開心。

由演技派男星張頌文主演的電視劇《狂飆》，不僅讓他自己紅遍全大陸，另外收益最大的就是高葉，她在劇中將懂人情世故的大哥大老婆「大嫂」，詮釋得淋漓盡致，也讓她成功打開知名度，在出道多年後終於有了「爆紅」的機會，已經是目前炙手可熱的演員之一。