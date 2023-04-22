從畫面來看，酒駕男子可能喝太茫，沒有意識到自己身旁都是警方，硬闖管制路段，警方上前盤查時男子還不聽勸阻，狂按喇叭要硬闖。（翻攝古意囝仔看廟會臉書／吳建輝彰化傳真）

大甲媽鑾轎進入彰化民生地下道倒數，彰化警動員超過500警力在彰化市區各大路口戒備，嚴正以待，不過竟然有不長眼的男子，在晚間9點多左右，駕駛價值近300萬的休旅車，闖入彰化市彰新路一段49巷與自強路口，其不聽警勸阻要硬闖，被上前盤查的警方聞到酒味，將其拖下車當場逮捕。

從畫面來看，酒駕男子可能喝太茫，沒有意識到自己身旁都是警方，硬闖管制路段，警方上前盤查時男子還不聽勸阻，狂按喇叭要硬闖，不過由於現場有近百名警力在旁戒備，男子一下子就栽在警方手裡。

彰化警分局表示， 61年次的陳姓駕駛是彰化市人，晚餐與友人喝了幾杯酒後，竟自行開車要返回住處，行經自強路段欲硬闖管制路段，當場遭警方攔查，因涉嫌酒後駕車，還企圖硬闖管制路段，彰化警方依現行犯將其逮捕，訊後將依違反公共危險罪送辦。

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