羅浮高中醫療牙科診療室計畫，匯集8個國際扶輪社，共同募集百萬資金籌建。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

羅浮高中醫療牙科診療室計畫，今日上午在桃園市復興區羅浮高中舉行，匯集8個國際扶輪社，共同募集百萬資金，籌建醫療牙科診療室暨保健室中心，專為偏遠地區學校孩童提供口腔治療服務，未來將持續由桃園市牙醫師公會率領牙醫師醫療團定期看診，讓桃園醫療缺乏地區患者能獲得完善的口腔照護。

羅浮高中醫療牙科診療室今舉行揭幕儀式，這次典禮同時慶祝桃園市牙醫師公會偏鄉巡迴醫療邁向20週年紀念，邀請到桃園牙醫師公會與多位醫療專業人士、偏鄉地區學校長官一同參與，並現場致贈獎座感謝牙醫師多年來的付出。

這次扶輪全球獎助金計畫，主要負責單位為台灣3502地區桃園東信扶輪社，共同主辦桃園東區扶輪社，以及協辦圓夢扶輪社、東昇扶輪社、東方扶輪社、自強扶輪社、大溪扶輪社，以及韓國3590地區晉州飛鳳扶輪社，集資百萬元打造醫療牙科診療室暨保健室中心，照護偏鄉地區學童，提高周邊鄰里居民整體健康水平。

桃園東信扶輪社長林佑嘉表示，他們非常榮幸和開心，能夠在這個特別的時刻，和牙醫師公會一起，為偏鄉居民提供更好醫療環境和品質，募集的資金將使用在裝修診療室、購買診療器材、牙醫材料、保健用品，並支持孩童與居民獲完善照護。

桃園牙醫師公會理事長簡志成強調，前往偏鄉進行醫療服務是項具有難度的挑戰，車程時間非常長，但想到出發一趟可減少許多家庭前往看診的負擔，更為偏鄉居民帶來健康和希望，便覺得付出和努力是值得的，累積下來也即將邁入第20年，巡迴遍及復興、觀音與大園的30多間學校。

羅浮高中校長邱嘉增指出，他們感受到善的力量和愛的溫暖，這間診療室將成為孩童們的健康基地，扶輪社用他們的力量全力支持，牙醫師公會用行動給予幫助，打造更好的學習環境，造福社區。