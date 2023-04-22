便利商店功能越來越多，店員也越來越全能。一名網友表示，自己跟新同事去全家買午餐，只見對方一進店內，就直接結帳，並從店員手中接過熱食，完全不用等待，才知道全家推出預約自取新功能，大讚方便，引起網友討論。

男網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，自己跟新來的同事一起去全家買午餐，但對方才剛踏進全家，店員竟然已經幫她微波好，完全不用等待，驚訝之餘詢問對方，才知道是使用全家APP的新功能「FamiNow」，大讚可以先選好取餐時間再去拿，實在太方便。

全家APP推出新功能FamiNow，可讓客人預約時段取餐，有網友跟同事去吃午餐才發現此功能，直呼方便。(圖／全家提供)

網友看到後也直呼長知識：「感謝分享」、「也太方便了」、「感覺是跟熊貓和吳柏毅搶生意XD」、「學到了」、「怎麼連預熱都有了」。

但也有更多人感慨，嘆氣說店員負擔又變重了：「感覺就是專門給店員製造困擾的功能」、「尖峰時刻不是照樣要排隊嗎」、「客人多時，也是要店員抽的出時間…才有辦法撿貨單的內容物」、「就像老師平常上課忙到不行，還要抽空回家長line一樣」、「沒辦法喜歡這功能，櫃台太可憐了」、「預感推出後會有接不完的客訴」、「最後倒楣的還是店員」。