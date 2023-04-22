澳洲維多利亞省北部一處高速公路20日發生11年來最慘重車禍，2輛汽車、1輛貨車碰撞，造成5人死亡，其中4人是亞裔，包括3名在當地打工度假的台灣人。死者之一的陳姓男子父母已趕抵澳洲處理後事，母親痛哭表示，兒子與女友同赴澳洲打工度假圓夢，豈料才2個多月就遭遇死劫命喪異鄉，家人要把肇禍的澳洲男子告上法院，討個公道告慰兒子在天之靈。

這起事故發生在維多利亞省（Victoria）北端靠近新南威爾斯省（New South Wales）交界處的小鎮斯特拉斯莫頓（Strathmerton），當地時間20日下午2時許，來自墨爾本東區29歲男子喬尼迪斯（Christopher Dillon Joannidis）駕駛一輛白色賓士車轉入莫瑞河谷高速公路（Murray Valley Highway）時未禮讓來車，導致一輛日產Navara皮卡車失控打轉、遭另一輛聯結車撞上。皮卡車上一共5人，3人當場死亡，2人送醫不治。據TVBS新聞網報導，死者之一25歲陳姓男子的雙親已趕抵澳洲，在辦事處協助之下處理後事。

澳洲這起重大車禍，奪走3個台灣年輕人的性命。

陳姓男子的母親受訪時忍不住痛哭失聲。她說，兒子是家中獨子，因為新冠肺炎疫情遲未能赴澳洲實踐打工度假的計畫，等到邊境解封之後就與女友一同飛往澳洲圓夢，每隔一段時間就會與家人通話報平安，到澳洲才2個多月就這麼走了，她與丈夫痛徹心腑，希望盡快把孩子帶回台灣。

維省警方先前表示，事故現場慘不忍睹，一次撞擊造成的破壞有如災難，須由鑑識專家與搜救團隊協助確認罹難人數。陳太太說，上次通話與兒子通話是4月初，萬萬想不到兒子就這樣慘死異鄉，甚至需要靠DNA辨識遺體身分。這次出事遇難的有3人都是台灣子弟，家屬籲政府重視此事。

這起慘劇發生前3分鐘，肇事駕駛喬尼迪斯才在附近因超速遭警方攔下，警方說，當時喬尼迪斯時速118公里，速限則為100公里。喬尼迪斯被控5項危險駕駛致死罪名，出庭應訊後獲准交保。法院文件顯示，他被警方攔下之後詢問40分鐘，他坦承「一天或好幾天之前」曾吸食大麻。

澳媒報導，Navara皮卡車駕駛是來自科布蘭（Cobram）的60多歲女性，乘客4人是在當地一處屠宰場打工的4名20多歲年輕人，3女1男。

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