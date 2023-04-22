道瓊指數21日收盤微升0.07％，報33,808.96點，標普500指數小漲0.09％，收在4,133.52點，科技股雲集的那斯達克指數上升0.11％，報12,072.46點。

不過三大指數周線盡墨，道指全周下滑0.23％，周線連四紅止步；標指下跌0.1％，那指挫低0.42％。

根據FactSet數據顯示，截至21日上午，已發布業績的標指成分股中，76％的企業獲利超越市場預期。

多家科技巨擘預計在下周公布財報，Alphabet與微軟的業績率先在25日登場，臉書母公司Meta財報緊接著在26日揭曉，亞馬遜業績預計27日出爐，市場密切關注。

儘管下周出爐的業績大致超越分析師預期，但卻未能提振股市，部分投資人擔心潛在經濟衰退恐意味著獲利下滑逼近。

BMO家族辦公室投資長許勒夫（Carol Schleif）指出，財報季揭幕迄今可謂平淡，許多企業達到標準降低的市場預期，這可以解釋近幾日主要指數波動平緩的原因。美股4月走勢緩和，標指4月迄今僅上升0.6％，倘若趨勢持續，將是去年5月以來最小的月度波動。瑞穗證券分析師歐立根（Daniel O'Regan）認為，這反映市場充斥著不確定性。

股市當前面臨的不確定性包括聯準會（Fed）何時停止升息，以及何時開始降息；美國債務上限和何時提高上限，還有美國經濟是否會步入衰退。