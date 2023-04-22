特斯拉股價21日收高1.3％，165.08報美元，但近一個月下挫約14％。

特斯拉19日公布的第一季業績顯示，淨利不僅較去年同期縮水逾20％，營業利益率和毛利率雙雙走低。財報黯淡讓特斯拉當日股價重挫近10％，馬斯克的身家財富一夕縮水約130億美元。

特斯拉在第一季提高產量和大砍售價，財報顯示庫存暴增，帳上有143.8億美元存貨，欠供應商73.2億美元。

太空探索技術公司SpaceX 20日在德州進行星艦（Starship）超重型推進器軌道飛行測試，火箭雖然順利離開發射台，但升空後4分鐘便爆炸。美國聯邦航空總署（FAA）已暫停該計畫，直至進一步評估。

在爆炸發生前，當地環保和原住民團體紛紛抗議這次試射，稱此類試射將危害野生動物、民眾健康與財產。

此外，推特取消大多數非付費用戶的藍勾勾認證引發爭議，包括美國總統拜登、教宗，甚至連舊金山灣區捷運系統（BART）的帳號都被取消身份驗證。推特亦取消政府官員和政府帳號標記，外界擔憂此舉恐造成冒名的假帳號猖獗。

宣稱擁有價值逾15億美元特斯拉股票的機構投資人21日透過公開信表示，希望董事會引進更多獨立成員，並更努力解決可能對特斯拉形成「重大法律、營運和聲譽風險，並危及長期價值的問題」。

投資人格外擔憂馬斯克和特斯拉處理人權和勞工權的方式，信中列舉特斯拉捲入的多起訴訟，包括種族歧視、阻撓工會、剋扣薪資、性騷擾和不安全的工作條件等。投資人指稱，特斯拉似乎逐漸接受一種「凌駕於法律」的文化。