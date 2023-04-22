台灣企業甲級足球聯賽22日晚間進行第3輪台灣石虎FC與衛冕者南市台鋼之戰，石虎在台北田徑場數百名球迷加持下踢出主場氣勢，先靠門神施信安擋出馬可的12碼罰球，再趁第62分鐘台鋼後防失誤，由「土耳其火槍兵」朱恩樂打入空門，以1比0讓衛冕軍吞下本季首敗，兩隊戰績同為2勝1和，並居領先。

台北田徑場22日連續進行兩場足賽，木蘭聯賽的主隊台北熊讚playone下午先以2比0擊敗桃園戰神，負責場布的熊讚領隊黃常斌笑說希望台北球隊「雙殺」對手，晚場石虎面對台鋼顯然是更艱鉅的任務，不過主場加油聲成為最大屏障，連「跆拳道女神」羅嘉翎也到場力挺石虎。

台灣石虎扳倒衛冕軍後在休息室慶祝勝利，跆拳道國手羅嘉翎（後排右五）也到場加持。（林亮君提供）

石虎上半場有絕佳破門機會，但台鋼門神潘文傑接角球脫手，補射的安愛瑞卻一腳打飛；施信安則一夫當關，先擋出姚克錡在右側禁區的小角度勁射，再阻止游家煌的單刀球，上半場雙方0比0戰平。

第50分鐘，游家煌突入右側禁區，被石虎後衛魏沛倫從後方鏟倒，主裁判莊恩懿吹判12碼極刑，馬可左腳操刀卻被施信安封出。石虎大難不死，第62分鐘台鋼右後衛林凱恩在邊線旁鏟球解圍，結果球打在石虎邊鋒羅吉賢身上，羅吉賢左路突破吊中，潘文傑飛撲接球脫手，台鋼後衛王睿下腳飛鏟卻硬生生卡住，沒清到球還潘文傑卡在一起，朱恩樂起身拿球打入空門，助石虎先馳得點。

台鋼丟球後走馬換將，把白劭宇、馮少祺、陳威仁換上場搶攻，但石虎在主場球迷力挺下死守大門，補時階段陳威仁更因抬腳過高踢到石虎陳柏豪的頭，被直接紅牌罰出場，最後一波攻勢台鋼吳俊青反越位突入左側禁區橫傳，安以恩跟進鏟射卻以毫釐之差沒碰到球，讓石虎中止對戰5連不勝（含前身大同時期）。

賽後數十名觀眾湧入北田穿堂，為石虎喝彩，石虎教頭強木在表示，主場球迷氣氛讓他相當感動，也使球員拚下這場精彩勝利。潘文傑則表示，羅吉賢的吊中球自己應可接住，但角度有點低且帶著側旋，脫手後想用腳擋剛好又被王睿的滑鏟擋住，失誤只能再做調整，下次討回來。

其實潘文傑跟王睿當下都嘗試要解圍，結果互相牽制導致丟球，運氣也有點差，但對過去幾年為傷所困的王睿來說，本季轉戰台剛開季連3場健康出賽，已是最好的消息。王睿的家人此役也到場觀戰，加上王睿堂姊「八萬」王湘惠下午木蘭聯賽先為桃園戰神出賽，晚上再上看台替王睿加油，八萬說：「看到王睿恢復健康，很替他開心！」