大陸航母「遼寧艦」近日於西太平洋展開演練，同時，「山東艦」也正在西太平洋深處演訓，這是大陸雙航母首次一同出現在同一地區。政治大學國關中心教授湯紹成認為，大陸兩艘航母的做法是區域鋸齒，把台灣圍起來；如果美方要有所動作，就要仔細考慮了，一旦跟解放軍海軍起衝突，那就非同小可了。
湯紹成22日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，目前態勢是美國眾議院議長裴洛西到台灣以後，大陸對台灣的戰略及戰術，已經產生從量變到質變的一個過程。以前大陸只是抗議而已，而且在離台灣比較遠的地方，可是從那一次開始起，解放軍把台灣圍起來，海峽中線就不見了。而這次大陸的做法，沒有上一次的強度那麼強，可是深度跟廣度，可能有過之而無不及。
湯紹成接著指出，解放軍更接近台灣的鄰接區，以後台灣要做反應的緩衝時間，就越來越短了。大陸兩艘航母的做法是區域鋸齒，把台灣圍起來，不管美國、日本、菲律賓想進入，就試試看。
湯紹成甚至認為，如果美方要有所動作，就要仔細考慮了，一旦跟解放軍海軍起衝突，那就非同小可了。
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