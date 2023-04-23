今（22）日晚間臉書社團「爆料公社」有網友PO出一段影片，影片一開始熊貓外送員機車倒臥人已經倒在草叢裏，接著阿伯就上前理論，接著外送員站了起來，2人發生扭打，最後阿伯摔進草叢內，一旁的女子有點驚慌失措的感覺，拍攝者表示後來有其他的外送員趕到，且有通知警察到場。

PO文者表示，案發地在新北市淡水大田寮，小路很小條，行人走很中間，熊貓外送員騎車要通過，請行人走旁邊一點，結果行人不爽就對熊貓叫囂，並把車子推倒，之後就開始打鬥，熊貓外送員推一下，行人就跌到草叢，PO文者表示，影片只錄到此，後來行人從草叢爬起來兩人仍在拉扯，熊貓軍團後續趕到現場，之後應該有叫警察處理。

影片引起大家討論，「打架都要X人家老母X掰這樣很不好捏」、「所以誰先過份？內文看起來是阿伯？」、「熊貓外送員應趕時間飆太快」、「老虎不發威 你當我病貓欸」、「這女人很好，都沒亂叫」、「雖然這樣不好，但最後有點療癒」、「阿伯摔到哪去了」、「比昨天那兩個女生還弱」。