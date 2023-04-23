根據《財訊》報導，今年初，富采董事長李秉傑在法說會上宣布，他將在今年股東會的董事會改選後，和子公司隆達董事長蘇峯正一起退休。2月24日，李秉傑和蘇峯正兩人的名字，果真沒有出現在富采公布的董事候選人名單中。

巧合的是，就在前一天，2月23日，友達董事長暨執行長彭双浪也宣布卸下執行長職務，改任集團策略長；由於彭双浪同時也是富采副董事長，他在接受媒體採訪時表示，將負責集團的整合工作，外界因此預期，彭双浪極有可能在今年富采董事會改選後，出任富采董事長。

《財訊》報導指出，富采董事會即將出現的變化，被市場視為「富采2.0計畫」的開端；根源，則是顯示技術的變革跨入到MicroLED時代。

由於傳統平面顯示器要生產更大尺寸的產品，就要耗費巨資興建新廠，以致顯示技術陷入必須不斷加大投資的輪迴；但MicroLED不同，三星在今年初的正式新聞稿中指出，今年將開賣的MicroLED電視，採用模組化設計，只要組合不同的模組，就可以組成50到140吋不等的電視，而且，比例、形狀和尺寸大小都可以客製化。

《財訊》報導指出，由於三星今年將要開賣MicroLED電視，代表這項技術將開始商用化，未來價格有望逐漸降低，也將改變顯示器產業的遊戲規則。過去，台灣顯示器產業因為錯過OLED技術崛起的大潮，以致和韓國競爭對手的距離愈來愈遠；這一次，友達又再度遇上新技術發展的轉捩點。

針對MicroLED，友達也布局多時。目前友達持有富采股權達八%，遠超過其他大股東，由於富采擁有負責封裝的子公司隆達，並投資擁有關鍵MicroLED技術的錼創，加上旗下的顯示相關供應鏈，友達能否整合富采，在MicroLED顯示技術上掌握商機，令人關注。

關鍵一：整合。富采成立於2021年，由晶電和隆達兩大LED集團透過換股成立，這一次的人事異動，暗示過去兩年整合晶電和隆達的努力並不成功。一位業界人士向《財訊》透露，原本希望晶電專攻上游，扮演隆達的供應商，隆達專攻下游，但過去兩年的真實狀況是，「兩家公司各做各的，整合程度並不高。」

由於友達兩年前就已著手整合富采，如今，李秉傑和蘇峯正同時退休，代表更深層的整合即將開始。業界人士指出，「富采將淡出照明業務，顯示技術成為重點」；過去，富采的照明業務，遇上擁有大量國家補助的大陸對手，吃了不少苦頭，導致兩家公司合併後，富采2021年的營業利益率為5.79%，2022年掉到負1.61%。