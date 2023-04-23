根據《財訊》報導，3月20日才因補交去年第2、3季財報而躲過下市命運的中福，再因會計師出具無法表示意見之2022年度查核報告，被證交所裁罰「4月10日起，暫時停止交易。」中福這場因為龐大土地資產利益而歷經兩、三年的經營權紛爭，惡鬥至今，公司派、市場派、小股東，沒有人是贏家。

中福原是老牌紡織廠，後因產業沒落，靠著坐落在中壢市中正路上多達2.1萬坪的土地，變身為資產股；由於這塊廠區距離高鐵青埔特區只要10分鐘的路程，市場評估土地利益高達70億元，引發市場派爭奪經營權。

《財訊》報導指出，2021年公司派與市場派曾一度談和，但只平靜了半年，就因市場派支持的獨立董事突然召集股東臨時會，提出解任公司派黃家的董事席次，才讓經營權戰火再起，目前的董事長是市場派的陳建。

熟悉內情的人認為，這一次中福再度被停止交易，可說是前朝人馬（原公司派黃家）的大反撲。簡單來說，中福3月底應該要交出的2022年財報，因為欠缺轉投資公司福興投資的財報數字，導致財報遲遲無法符合規定。

《財訊》分析，而這家關鍵的福興投資，原本為中福百分之百的轉投資公司，但在2021年中福前董事長黃立中將51%股權賣給自己，導致雙方人馬展開法律訴訟。也因為這件往事，福興投資公司不甩中福來函要求提供財報，以「貴公司來文所述及請求，與事實不合且於法不合」回函表示，將了新入主的市場派一軍。

「希望中福不要下市、讓股票變成壁紙！」中福公司小股東們再度上演自救，甚至登報提出十大質疑。其實小股東所求不多，就算是爆發經營權之爭，不管哪一派入主，都希望能好好經營，畢竟中福還擁有龐大的土地資產可運用。

《財訊》也發現，在這段經營權之爭中，中福股價從2020年9月10元不到的價位，飆漲至2021年3月的衝破70元大關；如今再因陷入下市可能，股價打回原形，跌至20餘元的價位。看來，最苦的永遠是小股民。