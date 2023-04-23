機艦國造、能源轉型、資訊安全在政府的大力推動之下，軍工、綠能、資安族群自然成為市場資金追逐的對象，股價在短線飆漲過後投資人仍可拉回布局。

四月五日，總統蔡英文訪美並與美國眾議院議長麥卡錫會面，寫下台灣總統首度在美國國土與美國議長會談的紀錄，但中國方面卻在五∼十四日間先後舉行「聯合巡航巡查行動」、「環台島戰備警巡」和「聯合利劍演習」，累計出動超過四百架次軍機與六○艘軍艦，共機擾台的頻率已愈加頻繁。

為了因應中國軍事侵擾愈加頻繁，行政院宣布二○二三年度國防部預算四一五一億元，年增十二．九％，若加計新式戰機採購特別預算四五一億元、海空戰力提升計畫六三二億元，與非營業特種基金六二九億元，整體國防預算達五八六三億元，年增十三．九％，創歷史新高。

國防預算創新高

值得注意的是，此次國防預算重點除了持續提高裝備、彈藥存量、後備戰力之外，還有推動機艦國造、與發展不對稱戰力。去年二月爆發的俄烏戰爭已打滿一周年，烏克蘭憑藉自製與外援裝備，如無人機、海馬斯、反艦、防空、反裝甲飛彈成功阻擋俄軍攻勢，成為烏軍不對稱作戰的利器。其中著名案例就是俄羅斯黑海艦隊旗艦，莫斯科號巡洋艦遭反艦飛彈擊沉，馬卡洛夫上將號巡防艦遭無人小艇襲擊受損，還有靠刺針、標槍飛彈、彈簧刀無人機等重挫俄軍。

反觀台灣，中國目前仍未放棄武力統一，為了防範共軍犯台，政府極力打造嚴密防空飛彈網，擁有國產天弓、美製愛國者、鷹式、刺針等，且台灣在防空飛彈的密度位居世界第二，僅次於以色列。反艦飛彈方面則有國產雄風與美製魚叉等飛彈。此外，國防部今年也首度證實了代號「雄昇飛彈」的地對地巡弋飛彈，與美軍現役戰斧巡弋飛彈類似，是國軍唯一公開具備源頭精準打擊的攻擊性武器。國內指標廠如功率放大器的全訊.、精密零組件的千附精密.、翔名.等皆可受惠。

另外，在機艦國造部分，由於目前國軍主力艦艇多數船齡都超過二四年，面臨老舊、維修費用高等問題，但海軍近年來在自製軍艦已多有成果，從自製沱江艦、獵雷艦、潛艦、船塢運輸艦、海巡艦艇、新型救難艦等，到後來的輕型巡防艦，與現役康定級巡防艦的升級換裝，將原先軍艦艦首安裝的四聯裝海欉樹短程防空飛彈，改為中科院自行研製的華陽垂直發射系統，配備國產海劍二防空飛彈，都展現出國軍自製艦艇的決心。市場看好國內三大造船廠台船、龍德造船、中信造船）將大啖千億造船商機。

在戰機部分，除了將現有的一四一架F-16戰機升級為F-16V之外，還加購六六架，預計二六年交機，再加上自製的ＩＤＦ經國號戰機、勇鷹號高教機、騰雲、銳鳶等，中科院也推出自殺式劍翔無人機攻擊系統，用於反登陸作戰。法人看好漢翔.身為國內最純的航太、軍工股，未來在軍、民用業務加持下，營運將進入高速成長期。

隨著現今全球暖化問題日趨嚴重，環保、綠能建設已成為各國政策及企業發展的重點，從一五年的巴黎協定，目標把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水準攝氏正兩度之內，到二一年的格拉斯哥氣候協定，有一三七個國家承諾淨零排放，占全球溫室氣體排放量的八五．八％，目標在二○三○年減碳五○％，二○五○年達到碳中和，「減碳」已成為全球政府一致努力的目標。

能源轉型勢在必行

根據國發會公布的「台灣二○五○淨零排放路徑及策略總說明」，減碳目標也從原先規劃的二○％，提升至三○％，其中減碳最大的能量來源將來自綠能，而環保署預估，離岸風電三○年減碳量可達二四六五萬噸，太陽能三○年減碳量將達一九四五萬噸。

雖然去年受到疫情衝擊海上施工、供應鏈運輸，導致離岸風電建置進度落後，但今年三月下旬，我國第三座離岸風場海能風場完工並完成併網，累計離岸風電裝置容量已來到六一四ＭＷ。今年預計併網的還有哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）的彰芳暨西島離岸風場、沃旭能源的大彰化離岸風場一期，與達德能源的允能離岸風場，合計共二．二ＧＷ。

根據台電官網各機組發電量統計，目前風力發電（含陸域與離岸風電），發電量達一．一八八ＧＷ，相當於兩部中火機組，或一座核二機組，約占總發電量的四．一五％，太陽能發電量達四．六九八ＧＷ，約占總發電量的十六．四三％。

隨著風電、太陽能發電量占比持續提高，也需要有更多儲能設備來協助電網穩定，台電在去年九月宣布十年「強化電網韌性建設計畫」預計投入五六四五億元，其中有四三七九億元將投入「分散電網工程」包括電廠直供園區、綠能分散供電等，另外一二五○億元將投入「精進強固電網工程」，將新設大安、萬隆等二八座變電所，以及二四座變電所改建。

此外，台電也規劃二五年電網端將建置一千ＭＷ儲能設備，其中有一六○ＭＷ由台電自建，其餘將釋出給民間業者。台北市環保局也推出「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助住宅社區設置創能、儲能設備，且參考歐洲、日本的做法，採分散式發電方式，推廣到社區、住家、商辦，達到供電自給自足目標。

隨著更大裝置容量的離岸風場、太陽能案場併網，與儲能設備需求增加，國內離岸風電水下基礎建設業者世紀鋼.、世紀風電.，系統整合商台達電、森崴能源.，太陽能模組廠元晶.、安集.，機電設備商中興電.、華城.、線纜業者華新.、大亞.等皆可望受惠。（全文未完）

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