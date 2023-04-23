艾司摩爾打造史上最貴的EUV曝光機台，這些動輒數十億元的嬌貴設備，需要專業的維修工程師呵護，然而一台基本款曝光機的維修標準作業流程，就高達十萬筆之多，很難精準又一次性地解決問題。而亞達科技開發的AI／AR（人工智慧／擴增實境）軟體，目標就是「讓半導體設備維修工程師準時下班」。

根據《財訊》報導，帆宣是亞達科技創始及最大股東，持股26%。身兼亞達董事長的帆宣總經理林育業回憶，當初承接艾司摩爾EUV機台次系統模組訂單，製造上出現問題，艾司摩爾派出全球培訓中心經理擔任顧問，為期一年，這個人就是亞達現任總經理蘇愷宏。

蘇愷宏早在艾司摩爾任職期間，即希望打造一套設備維修、人員訓練模型的AI軟體平台，解決人力不足以及達到高效率的作業流程。一群來自艾司摩爾的團隊有了創業想法之後，當時帆宣董事長高新明即以實際行動支持，出資並於2017年正式成立亞達科技。

高新明對《財訊》直言，「是我們主動要投資！我們希望成就他們的理想，變現他們的技術、概念，將我們的硬體搭配他們的軟體，進一步達到技術的整合。」對帆宣而言，不論是無塵室、機電或者是化學特氣供應系統等，硬體技術已經發展得很成熟，但軟體還有發揮的空間，當AI、AR、大數據等工具愈多，能發揮的東西更多，才能真正成為完整的系統整合供應商。

一樣來自於艾司摩爾的亞達業務副總蘇森傑笑說，現在他的眼睛沒有血絲了；就他所知，半導體業的設備維修工程師很少準時下班，更往往因為憋尿而有腎結石的問題，而亞達的目標就是讓他們能夠準時下班。

《財訊》分析，舉例來說，為了達到高良率產出，EUV曝光機的當機容忍度極低，亞達開發的平台，可協助技術人員在恰當的時間點進行設備監控、預診斷、組裝、診斷、維護、即時記錄等；也能提供精確故障時間預測及故障點診斷，並以數據分析視覺化界面引導巡檢人員到達維修位置。

蘇森傑透露，艾司摩爾不太願意讓其他供應商接觸EUV技術，然而亞達的優勢就是團隊源自艾司摩爾，能進一步與艾司摩爾荷蘭總部合作，也在產品設計一開始就考量到資安的問題。在技術機密不外流、不須撰寫程式的前提下，產生獨家的AI虛擬教練，提升工作成效之餘，更可作為企業內的知識庫。