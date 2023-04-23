媒體人黃揚明20日在臉書PO文指出，國民黨籍立法委員李貴敏近日質詢時，備詢官員數發部次長李懷仁眼皮微瞇，疑似有打瞌睡的情況。李懷仁事後回應，「只是眼睛小，沒打瞌睡」。對此，資深媒體人吳子嘉怒轟，很不適格。

吳子嘉21日在節目《關鍵時刻》提到，民進黨這7年以來，搞了很多很奇怪的人到中央，照理說中華民國的文官體制裡，最優秀的人才都應該在中央，尤其是行政院要最優秀，因為在中央的公務員通過高考，國文、法律都要非常好，下大簽(寫公文)時才能夠面面俱到，接下來首推台北市，而越往南部，公務員的歷練就沒那麼好。

主持人劉寶傑不解，李懷仁是地政系畢業，怎麼會當數發部次長？吳子嘉認為，民進黨用人素質很差，都是選舉出身，法治觀念不清楚，公文都不會簽；且民進黨這幾年比較接地氣，像李懷仁這類的就來台北混了。吳子嘉還痛批，「他只是打瞌睡讓大家看到，另外在辦公室打瞌睡的還一大堆。」

另媒體人黃暐瀚也分析，他看了影片十分鐘，李懷仁說自己眼睛小，但今天要聽委員問問題，眼睛閉起來感受題目，眼睛小、跟有沒有閉都不是重點，重點就是他點頭了，且點頭那一刻的前後一分鐘，感覺是放空。劉寶傑怒轟，「民進黨就是理不直氣壯，有什麼事我跟你硬凹到底就好了。」