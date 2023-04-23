寶馬MINI道歉聲明。（翻攝MINI中國官方微博）

寶馬汽車（BMW）在上海車展送冰淇淋被指獨厚外國人，不給大陸人，如此差別對待的做法，引發陸網大炸鍋。快科技報導，冰淇淋事件導致寶馬股價近日下跌3.62%，市值蒸發超過150億元人民幣（約台幣670億元），相當於5億個冰淇淋價格，足夠請1/3大陸人吃了。

20屆上海車展在18日正式登場，多家車廠參展並以各式活動吸引消費者目光。而寶馬旗下MINI汽車卻因為展場工作人員發放冰淇淋時，大方送給外國人，卻不給大陸人，遭大陸網友狂罵吐槽。

MINI中國發表兩篇道歉聲明稱，「內部管理不細緻和工作人員失職引起了大家的不愉快，對此我們真心道歉」，反被網友稱為「史詩級災難公關」。周四寶馬股價狂崩4.33%至99.29歐元，周五（21）止跌回穩，小漲0.58%，收復100歐元大關。

在大陸網路一片批判聲中，環球時報前總編輯胡錫進在微博發文評論，希望能夠「勸架」。

他說，這起衝突是網路時代特有的，是社交媒體對摩擦發酵作用的結果。因為兩名新入職不久的員工在展台對贈送冰淇淋處理不當，而導致參展成為出醜挨批，這肯定是寶馬MINI完全沒想到的。

胡錫進表示，寶馬MINI工作人員有錯在先，但她們的錯與後來遭到全網口誅筆伐，以及形同「被砸」明顯不成比例。「我們社會在指出那兩名工作人員不對的同時，也不必對寶馬MINI懲罰過度。」

他認為，車展主辦方和車商都不希望因為一些具體事情引發風波，導致重大負面輿情。市場經濟的要件之一就是在法制基礎上的寬容。

胡錫進強調，在釐清事實和價值判斷的同時，不過度對事情上綱上線，不過度做道義追究，給參展方和工作人員總結經驗，調整、完善接待工作應有的機會，讓他們之後的參展盡量恢復正常，也避免其他參展方產生連帶緊張。