美中對抗日益升級，兩個大國地緣政治緊張關係加劇，美國證券交易委員會（SEC）前主席克萊頓（Jay Clayton）表示，因為美國和大陸互相依賴，愈發緊張的關係會為兩國帶來巨大的經濟風險。

克萊頓接受CNBC採訪時指出，兩國在「現代史」中的關係從未如此緊密過，此外，他還舉美國對字節跳動的風險投資，以及蘋果（Apple）對消費者的依賴為例。

Counterpoint Research數據顯示，蘋果手機在大陸市場佔比很高，2022年第四季市佔率近25%。克萊頓表示，蘋果對市場有很大的影響力，在標普500指數權重高達7%。

克萊頓說，「我們最大、最重要的跨國企業，與大陸有著相互依賴關係，而我們必須意識到，這對我們而言，是個全新的世界。」

TikTok母公司字節跳動，也很可能遭到美國禁止，這也會衝擊一些投資字節跳動的資本。例如私募股權公司紅杉資本和全球私募基金KKR，兩家公司都在2年前領投字節跳動的新一輪融資。

克萊頓表示，美國深深紮根在大陸，這就是這就是現況，任何形式的大幅調整，都會造成嚴重的經濟後果，他補充「必須要有個轉變。」