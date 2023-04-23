台北市議員徐巧芯22日正式通過國民黨松山信義區立委初選，將代表國民黨對決民進黨參選人、議員許淑華。媒體人黃揚明也在臉書貼出「翻車感言」，並指出徐巧芯勝出，最關鍵的3個動作，就是與民眾黨合體爭「非藍族群」，盡可能拉開民調差距；民調後立刻放出「民調領先」的風聲，並發黨員信訴求自己是「最強戰將」；最後則是在投票前一晚，阻止「投票專車」，影響最終的投票率。

黃揚明指出，黨內初選在確定納入黨員投票後，他就認為遊戲規則對徐巧芯極度不利。當時外界多以4年前，時任議員王鴻薇挑戰立委費鴻泰，同樣是黨員投票占3成，民調占7成，黨員投票費鴻泰獲得1030票、王鴻薇則獲得463票，差距相當懸殊，徐巧芯應該也難以追上。黃揚明也在3月底寫下，「徐巧芯必須民調拉開非常大的差距，且黨員投票差距拉得極小，才有可能在此初選規則中勝出。堪稱不可能的任務了」。

黃揚明解釋，他認為國民黨的黨員結構和遊戲規則對徐來說並不公平，但徐巧芯仍拼命打破不公平的規則，見招拆招，在民調、黨員投票全數贏下來，「若挑戰者不是徐巧芯，其他人可能在一開始就已經放棄」。

國民黨台北市議員徐巧芯8日曬出與前台北市長柯文哲合照，她表示，雖然柯沒有特別說支持她，但柯看過她的問政成績，應該認可她若進國會的表現。（摘自徐巧芯臉書）

黃揚明透露，正式黨內民調前，好幾份內部民調都顯示，徐巧芯微幅落後給費鴻泰，讓徐巧芯相當心急、犯下錯誤，包括到市場堵費鴻泰、批評費鴻泰偽君子等，這些動作在黨內初選結束後，其實都會為團結蒙上陰影，不能說是好招，但幸好是遊戲規則剛確定的舉措。

黃揚明認為，徐巧芯之所以能站穩腳步，是因為費鴻泰身經百戰以「衛冕者」自居，行為模式完全「可預測」，自然會期待降低對立、減少話題，這也正中徐巧芯下懷，因為對徐有期待的選民，無法接受費鴻泰的作風。

徐巧芯表示，歡迎大家自行下載「許淑華相簿」。(翻攝自徐巧芯議員辦公室雲端硬碟)

在組織戰部分，黃揚明指出，徐巧芯地方該拜會的她也沒少跑，黨內人士與費合體時，徐選擇與民眾黨的柯文哲、高虹安同框，爭取非藍族群支持，盡可能拉開民調的差距。

民調結束後，徐巧芯陣營透過監聽結果放出「民調領先」的訊息，並發黨員信，黃揚明認為，這是重要的心理戰術，徐要訴求黨員她才是「最強的戰將」，從最後民調結果看來（徐巧芯51.795%、費鴻泰48.205%），確實如原本預期，二人差距非常小，黨員投票成為關鍵中的關鍵。

但黃揚明認為，即使徐巧芯民調後、黨員投票前快速變陣，與張亞中合體，也透過關鍵人物獲黨內深藍陣營支持，再加上勤加拜會基層黨員，他仍懷疑徐並沒有必勝的把握。

黃揚明點出最關鍵的一點，「黨員投票部分，投票率一直是關鍵」，以民調結果看來，費鴻泰只要在黨員投票比徐巧芯最後的763票多約150票，最後結果就能翻盤，若徐巧芯沒有在投票前一晚阻止「投票專車」，讓許多行動不便的長者到場投票，初選結果恐怕會就有所不同。

黃揚明直言，徐巧芯真的很拚，在黨員投票中多贏的 1 票，推翻了費鴻泰等國民黨傳統既得利益者設計的高牆，這場奇蹟也因此發生，「攻擊是最好的防守」這句話，在這次國民黨松信選區的立委初選中再次得證，而初選一過關，徐巧芯就立刻公開「許淑華相簿」，這場立委大選精彩可期。