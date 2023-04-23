蘋果手機自2007年推出初代iPhone，至今已經走過16個年頭，每個果粉心中都有「一代神機」，近日外媒《9to5mac》舉辦投票，要網友選出最喜歡哪一代iPhone，其中以iPhone4／5系列最受歡迎，大幅領先其他，而第二名則是iPhone X。

根據網路票選結果顯示，目前已有超過三千多名果粉參與投票，其中iPhone 4／5以逾1300票最受歡迎，約4成票數遙遙領先其他機種，iPhone X則是以近500票次之，最新機種iPhone 14系列則約300多票排第三。

值得一提的是，歷代機種裡面，全球銷量累計2.2億多台的iPhone 6系列，在此次網路票選中，iPhone 7及iPhone 8系列合併為一個投票選項，只拿到314票，略輸iPhone 14。

iPhone 4被不少果粉視為最經典的一代機種，與過去三代不同，是蘋果手機史的一次設計分水嶺，不僅是已故創辦人賈伯斯最後遺作，外觀上，捨棄iPhone 3廉價的塑膠材質及圓滑設計，改採玻璃和金屬材質，質感大幅提升。