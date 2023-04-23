藝人王彩樺出道多年，在唱歌、演戲、主持等領域均表現突出，深受觀眾喜愛，昨晚接下北流(台北流行音樂中心)主持人重任的她忙於彩排，接起女兒一通電話，未料聽到女兒哭到稀里嘩啦，讓她頓時嚇到，了解情況之後，感到很捨不得。

王彩樺透露女兒打電話來，便突然一直哭，一問之下，才知道女兒染上新冠肺炎，她趕緊關心女兒哪裡不舒服，接著親自打給醫生，獲得「可以去診所看」的答覆後，立刻請老公帶女兒去看病，結束工作後返家，也戴著口罩進女兒房間，給她吃維他命、多吃藥跟喝水，自己更是為此擔心到徹夜未眠。

隔早一起床立刻查看女兒的情況，好險體溫正常，但她仍希望女兒多休息，結果女兒吃完早餐便拿書來看，令她直呼：「唉，我的媽呀寶貝要休息啦，媽媽看了很捨不得，我也不敢打擾她，親愛的小公主，快快好起來哦，媽媽愛妳。」

貼文曝光後，藝人好友陳美鳳、梁佑南、陳亞蘭皆送上關心，粉絲們也替她加油打氣：「美女的女神週末愉快，祝小女兒平平安安的，妳辛苦了加油」、「不用緊張～現在確診有打疫苗就跟感冒一樣，沒事的！」、「別擔心，多休息，多喝開水就OK」、「能看書代表身體ok～別擔心～～早日康復喔～」