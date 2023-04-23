各國旅遊市場在今年終於正式復甦，各地名勝再度成為熱門話題。葡萄牙是廣受觀光客喜愛的歐洲國家之一，充滿迷人古風的首都里斯本總是吸引大批遊客到訪。這座城市有一處必須「鑽地洞」才可抵達的古蹟，讓人從現代鬧區直抵2000年前的古羅馬藝廊。這座地下遺址每年只在4月與9月各開放幾天，可不是隨時想去就能去的地方。

這座古羅馬地下藝廊的入口，就在車水馬龍的鬧街上，引人注目。（圖／路透社）

要進入這座地下藝廊，必須從大街上的地洞沿著陡峭的階梯而下。（圖／路透社）

路透社22日報導，里斯本（Lisbon）市區一處繁忙大街與高樓底下，有著一座古羅馬人蓋的隱廊，現稱「羅馬藝廊」（Roman Galleries），充滿通道與走廊，有如地下迷宮，年代可溯及西元1世紀。

里斯本這座古羅馬時期地下藝廊，1771年才被人發現。

古羅馬人在西元前200年左右佔領這座城市，當時名喚Olissipo，意為「迷人的港口」，自此由古羅馬人統治好幾個世紀之久。不過，這處史跡直到1771年才被人發現，當時里斯本正處於1755年大地震的災後重建期間。

里斯本博物館館長蒙太羅（Joana Sousa Monteiro）說，這座地下史跡的結構確保了地上建物的穩固，人們在地面上生活、工作、行走，安全無虞，「2000年前如此，2000年後依然如此」。

「羅馬藝廊」滿是廊道，有如地下迷宮。（圖／路透社）

這座地下藝廊已有2000年歷史。（圖／路透社）

「羅馬藝廊」是里斯本最古老的史跡之一，每年只在4月、9月各對外開放參觀幾天而已，關閉期間，積水是常態，因為里斯本地底下的土層含水。積水對於這處古蹟保存至關緊要，僅在需要開放通行時才暫時抽乾。

每年兩次開放期間的門票，通常15分鐘之內就賣光光，搶到票的遊客可說是超級幸運兒。住在里斯本的巴西人沃塔（Gustavo Horta）在地下藝廊參觀完畢之後，爬上陡峭的階梯回到現代鬧街。他說：「此處絕對不容錯過。我等了2年，終於一償到訪的心願。」