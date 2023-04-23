木蘭女足聯賽22日展開新球季，台北熊讚playone靠右翼何忻柔在上下半場各一次下底回敲，宛如「複製貼上」般兩度助攻高晨恩破門，以2比0完封補進3名現役國腳的桃園戰神。首輪台中藍鯨、高雄陽信都以1球勝出，熊讚藉淨勝球優勢暫居榜首。

台北熊讚的主體台灣師大19日才抱回大專聯賽后冠，在木蘭聯賽又有學姐林雅涵、謝宜玲助陣，戰力更上層樓。上季以15連敗墊底的桃園戰神，本季由醒吾高中班底完全進駐，並向台北競技租借王湘惠、許翊筠、潘彥昕3名現役國腳，加上畢業校友楊雅涵、羅淑云、許瑗庭跨刀，希望今年踢出競爭力。

面對有潘彥昕坐鎮右後衛的戰神，熊讚開賽後主攻右路，開賽第11分鐘何忻柔從戰神左後衛蔣羽瑄腳下斷球成功，再甩開補防的中後衛蕭雅瑄下底橫傳，助攻高晨恩爆射高角度破門，讓熊讚先馳得點。

台北熊讚右翼何忻柔（左一）送出助攻後，興奮跳到進球的高晨恩身上慶祝。（中華足協提供）

戰神上半場也有機會扳平，熊讚後衛丁家英解圍失誤，楊雅涵選擇在禁區邊緣直接起腳，可惜被門將王郁婷沒收。下半場戰神換上羅淑云，替補上陣的右翼陳靖文也頻頻內切創造攻勢，卻都欠缺臨門一腳，第77分鐘又被何忻柔從右路滲透後下底橫傳，高晨恩搶前點側身射門，球速不快但精準打入球門遠角，何、高連線攜手助熊讚旗開得勝。

另外兩場木蘭聯賽，高雄陽信開啟銷售主場套票的創舉，也沒讓楠梓球場數百名球迷失望，雖然第22分鐘先被新北航源FC的田中美和破門，但「師徒組合」李綉琴、李翊瑄隨後連袂進球，反以2比1逆轉奪勝。上屆亞軍台中藍鯨則靠粘菁云攻入全場唯一進球，客場1比0氣走衛冕軍花蓮。