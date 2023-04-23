怕胖團在首日演唱《魚》、《月旁月光》等熱門歌曲外，還演唱新歌《原來你跟每個人都說著一樣的話》。（春浪提供）

日團Nulbarich睽違三年登台。（春浪提供）

春浪山線有上百個攤位涵括各式各樣的文創、手作、食物等。（春浪提供）

「春浪山線・台中」於會場內提供自搭帳篷、豪華露營帳篷等方案。（春浪提供）

伍佰大唱多首金曲，久違現身音樂祭看到「脫罩」人群，笑說好久沒看到「人臉」。（春浪提供）

伍佰大唱多首金曲，久違現身音樂祭看到「脫罩」人群，笑說好久沒看到「人臉」。（春浪提供）

疫情解封、口罩解禁讓民眾可更加輕鬆的享受戶外活動，春浪音樂節於22、23連兩日於台中森渼原登場，兩天內共有39組歌手將進行演出;演出首日近萬人湧入聽歌，首日嘉賓包含台客教父伍佰 ＆ China Blue、金屬搖滾樂團血肉果汁機、當紅樂團告五人、宇宙人、怕胖團等，以及特別從日本到來的pop rock樂團 Nulbarich ，其中壓軸登場的伍佰上台便直喊「我好久沒看到你們（的臉）了！」久違的「脫罩」演出讓他直呼過癮一連演唱《心愛的再會啦》、《LastDance》、《浪人情歌》等傳唱度超高的金曲為第一天活動劃下句點。

至於日前剛結束台北小巨蛋演唱會的告五人，此次在春浪共演唱《披星戴月的想你》、《愛在夏天》及《好不容易》等多首招牌金曲，全場哈瓜粉絲尖叫不斷跟著嗨翻齊唱，上萬人隨著音樂搖擺跳動，讓主唱雲安讚春浪場地讓樂迷可忘情跳躍，而現場粉絲們的大合唱也讓團員三人都十分感動。

此次「春浪山線・台中」於會場內提供自搭帳篷、豪華露營帳篷等方案，讓聽眾在享受音樂、狂歡後不需擔心住宿、交通等問題，另外現場也有集結多樣的小蝸牛市集攤位，內容涵括古著、飾品、文創小物、二手相機等，食物、酒水方面則邀來次邀請到四間來自台中的知名酒吧－Tipsy Room、Drinktopia、Ruler、Puzzle，與來自台北的英倫酒吧 The Public House 、台南必訪的 TCRC，等六間特色酒吧所帶來的活動專屬特調。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！