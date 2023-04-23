新冠病毒肆虐全球長達3年多，如今疫情趨緩，不少身體出狀況的民眾都因為確診過，以為是長新冠。就有一名50歲中年男子，久咳不癒，認為是長新冠導致，未料就醫檢查後，竟是罹患血癌，醫師也提醒，出現4個症狀務必注意，盡快就醫。

中視新聞報導，這名50歲男子，確診康復後，出現久咳症狀，加上走路容易喘，臉色蒼白，不時貧血，但覺得是受到長新冠影響，因此並未加以注意，直到近日就醫檢查時，才知道自己得的是急性骨髓性白血病，當下不敢置信，崩潰不已。

基層醫療協會理事長林應然指出，血癌是骨髓被癌細胞破壞，無法製造紅血球，導致貧血，然而有許多人都將相關症狀當作長新冠，因而延誤就醫。

急性骨髓性白血病4大主要症狀分別為臉色蒼白疲倦、不明原因反覆發燒、不明瘀青浮現與骨骼莫名疼痛，好發在60歲以上族群，男性大於女性；長新冠則是會有明顯咳嗽症狀，疲勞但不會臉色蒼白，反覆發燒頻率也低。

林應然說，血癌病人非常容易出血，時常發生在牙齦，咳嗽則是因為白血球受到感染而容易發生，提醒病患絕對不可因為確診過，就擅自認定是長新冠，一定要綜合判斷，最好辦法就是定期做血液檢查，釐清病因。