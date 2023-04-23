香港喜劇天王周星馳出道多年，從未使用社群平台，沒想到去年10月驚喜開通IG帳號，短短6個月便狂吸107萬追蹤，昨(22)日久未以正臉拍照的他，也難得以正臉的方式跟五月天一起合影，更拋出將合作籌組限定樂團「六月天」的震撼彈，掀起網友討論。

儘管合作計畫才剛起步，但周星馳搶先透露會發單曲，並希望想出一炮而紅的歌曲名字，不過對粉絲而言，看到他跟五月天併肩站在一起的照片，心情便非常興奮，湧入留言區熱議：「竟然能讓我們看到星爺正面….我老闆們真的太猛」、「六月天要來了！今年可以拿新人獎嗎？」、「只要是你們怎樣都會紅」、「恭喜星爺等到電話，鳳梨酥可以擺一邊」、「於是冠佑什麼都不知道就多了個成員哈哈哈。」

周星馳IG的首張正臉照就獻給五月天。(圖/周星馳 IG)

阿信在個人社群歡迎周星馳加入五月天。(圖/阿信 IG)

事實上，五月天近來赴香港開唱，曾抓空檔跟周星馳見面，不過冠佑因女兒有狀況，趕回台北處理，後來才返回香港，但周星馳毫不在意，誠懇說道：「雖然五缺一亦無阻我自薦組成六月天的決心」，阿信則在下方要他等電話通知，「我們團員商量一下」，而他也未讓周星馳等太久，周星馳昨(22)日就宣布合組限定團，更透露：「期間未定但不少於24小時」，對此，他除了猛讚星爺：「星爺本人帥到我都暈了！」，更在個人IG限動轉發同框照，開心寫下：「歡迎星爺正式加入五月天。」看來兩位大神將為華語樂壇帶向另一個高峰。