大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自押轎，過程中與前來接駕的白狼張安樂寒暄，顏清標就說，「絕對不要有事了，你們有事情大家都罵我」。（吳建輝攝）

大甲媽祖鑾轎23日凌晨12點通過民生地下道。（吳建輝攝）

今年彰化縣警局可是做足準備，來程部署1479人次警力，返程1755人次警力，共計3234人次警力維護秩序。（吳建輝攝）

大甲媽祖遶境彰化，今年因疫情趨緩信眾爆滿，加上開放鑽轎導致行程延誤，大甲媽遶境隊伍硬是拖到23日凌晨12點才進入民生地下道，大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自押轎，過程中與前來接駕的白狼張安樂寒暄，顏清標就說，「絕對不要有事了，你們有事情大家都罵我」。

去年白狼張安樂與吳金虎、李家葳夫婦等人，率眾在三民路302巷聚眾鬧事，遭檢警調查，今年白狼張安樂等人再度現身接駕，11點多現身永安街與長壽街等待，所幸最終在優勢警力的「護駕」，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標現身押轎，沒有衍生事端，算是近年張安樂來接駕以後，通過民生地下道最平順的一次。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤受訪時表示，大甲媽不分黨派，歡迎大家都來參加大甲媽遶境活動，我們大甲鎮瀾宮董事長、所有董幹事都歡迎，我們大家都愛媽祖，媽祖也會保佑我們。

而期間張安樂接受媒體訪問時，對媒體訴苦將近15分鐘，提到去年他也在同樣的地方接駕，不料遭到前彰化警分局長王國峯阻擋，痛批他才是組織犯罪，強調若他們身穿「民進黨」背心，看王敢不敢攔，不過今年順利接到鑾轎，張好心情全寫在臉上。

今年彰化縣警局可是做足準備，來程部署1479人次警力，返程1755人次警力，共計3234人次警力維護秩序，圍起超過400公尺的改道牌，還首次投入霹靂小組與教官隊，組成機動應變編隊共44人，專責處理遶境時發生的糾眾滋事或打架的突發情形。更在事前與當地42個宮廟及接轎團體，共同簽署「優質宮廟文化-行動公約」，希望共同守護活動秩序。