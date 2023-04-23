麥當勞、星巴克是現在民眾最普遍駐足的餐飲店，前者用餐方便，後者則是氣氛輕鬆，可以久坐。就有一名女網友表示，自己不論去麥當勞或星巴克點餐，都會被問「要大的嗎」，不禁疑惑是不是店家刻意訓練的技能，意外釣出店員解答。

女網友在Dcard發文「店員很會點餐」，她表示自己以前不太會拒絕，都會順著店員引導就加大，現在都不會被牽著走，但無論是在麥當勞或星巴克，都會遇到店員問「玉米濃湯要大的嗎」、「抹茶那堤要特大杯嗎」，讓她相當疑惑，這是不是店家刻意訓練的技能，都往最大的問。

許多店員直言，直接預設好選項給客人選，比起讓客人自己選，效率要高出不少，也就是所謂的封閉式選項，可以快速消掉排隊人龍。(示意圖／shutterstock)

不少網友回答：「當然是特意的，不然怎麼賺錢」、「引導客人加購好賺更多啊」、「店長都會要求啦，拚業績」、「有問有機會啊」、「行銷手法，店家一般也都會規定，不然我們哪會管你點大點小」。

但許多店員指出，多賺只是其次，只要是增加整個點餐速度，直接詢問要不要大的，比給客人選項效率要高出許多，也就是所謂的封閉式問答：「封閉式問答，直接問加大比要大的小的來得快」、「一堆人有選擇性障礙，在櫃檯前想很久」、「問什麼大小，就會有一堆人反問有什麼大小，差多少，直接預設好選項，逼客人快速回答，可以省下不少時間」、「年紀較高的顧客更容易猶豫不決，當後面大塞車第一個受到譴責的會是店員，所以封閉式問答是必須要有的」。