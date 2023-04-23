俄羅斯外交部今天宣布驅逐「逾20名」德國外交官，並稱這是針對柏林「大規模驅逐」莫斯科大使館工作人員的報復措施。

法新社報導，俄國外交部譴責柏林「再度大規模驅逐俄羅斯駐德國外交使團的僱員」後不久，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）告訴國營電視台「紅星」（Zvezda），莫斯科已決定驅逐20餘名德國外交官。

德國外交部則回應，已注意到俄方聲明。

該部門告訴法新社，「近幾週來，（德國）聯邦政府和俄方透過各自的駐外代表處就人事問題進行了接觸。」

「今天的驅逐令是上述過程的一部分」，但柏林並未提及任何驅逐俄方人員的行動。

莫斯科則指控柏林「持續示威性地破壞整個俄德關係」。

莫斯科外交部指出，「作為對柏林敵對行動的回應，俄方決定效仿他們的決定，將德國外交官驅逐出俄羅斯。」

俄羅斯還將限制德國駐俄外交使團的人數，並表示德國駐俄大使馮蓋爾（Geza Andreas von Geyr）已於4月5日收到上述措施的相關通知。（譯者：施施）1120423