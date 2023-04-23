39歲女星陳妍希當年憑藉電影《那些年，我們一起追的女孩》中的資優生「沈佳宜」，綁著高馬尾的清純模樣迷暈萬千少年，更獲得「國民初戀」的封號，2016年她嫁給演員陳曉，並生下1子，便將演藝重心擺在大陸。日前粉絲上傳她拖著行李搭地鐵的影片，一身休閒打扮的她，零濾鏡下仍像一名少女，引起熱議。

最近粉絲在地鐵偶遇陳妍希，從上傳的影片可看到，綁著高馬尾的陳妍希身穿白色T恤外搭藍色吊帶褲，還斜背一個綠色小包包，打扮十分青春、活力，一注意到被認出來後，看了鏡頭一眼，聳肩笑了笑，大方讓粉絲拍個夠，下了地鐵後，親民對粉絲揮手致意，絲毫沒有大明星的架子。

貼文曝光後，粉絲紛紛熱議：「都要奔40，狀態也太像學生」、「沒笑之前看不出来，一笑看出来了，是姐姐沒錯」、「要相信明星的美貌不是一般人能匹敵的」、「直接夢回沈佳宜，誰的青春記憶沒有過她啊！」、「陳曉選老婆的眼光真不錯」、「很好認，看眼睛就知道是她」、「我就是喜歡這樣的寶貝希」、「真正女神級的存在。」

陳妍希去海生館看魚差點走光。(圖/陳妍希 微博)

但陳妍希並未對搭地鐵一事回應，專注在分享生活，而在22日上傳的影片，跟閨密同遊海生館，可見清澈的水中，有魟魚等五彩斑斕的小魚游來游去，畫面超級紓壓，影片中間，陳妍希則身穿平口牛仔上衣入鏡，卻沒注意領口太低，好在工作人員後製時幫忙打碼，也意外展現女神私下呆萌的一面。