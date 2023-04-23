說到家具賣場，多數人第一個想到的都會是IKEA。就有網友不解，詢問為何在日本最大的宜得利，來到台灣卻完全比不過IKEA，引起網友討論，有不少人直說，其實跟「吃」比較有關，多數人都是衝著IKEA的餐廳，尤其是招牌肉丸去的。

網友在PTT八卦版發文，詢問為何宜得利在台灣會輸給IKEA，他表示自己剛看完日本台，得知宜得利在日本是最大的家具連鎖店，連佐佐木希都相當喜愛，來到台灣卻完全不敵IKEA，究竟原因是什麼？

宜得利是日本最大連鎖家具店，相當受當地人歡迎。(圖／業者提供)

鄉民們紛紛指出跟「餐飲」有關：「台灣一堆人去IKEA都是去吃飯的」、「因為差在肉丸」、「IKEA精髓在餐廳XD」、「要在台灣開店，要先有餐廳」、「IKEA餐點是真的好吃啊」、「我去IKEA都吃雞翅」、「沒有10元冰淇淋」。

其他人則認為，兩家的經營風格與方向不太相同：「IKEA好逛太多，空間大動向設計又好」、「宜得利東西沒有IKEA多樣化，而且整體也比較貴」、「宜得利行銷沒IKEA強，而且設計風格有點雜亂了」、「都沒跟日本同步，東西少了一堆」、「宜得利不夠潮，說實話有些設計感又有點落後」、「宜得利沒特價的時候真的不便宜」、「規模差異，宜得利日本最大，IKEA是全球最大啊」。

但也有部分鄉民比較喜歡宜得利：「宜得利寵物系列真的不錯」、「宜得利偏日系，質感看起來比較好」、「IKEA便宜的都很鳥，但材質都寫清楚，要不要接受看自己」、「光是櫥櫃，宜得利的表面的烤漆跟木材的密實度就屌打IKEA，沙發的質感也完全不同」、「喜歡去宜買些日用品，家具部分沒買過就不知道了」。